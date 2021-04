Borràs nega haver «censurat» Cuevillas: «A la mesa i a Junts hi ha debats que no estan oberts»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha tornat a valorar el relleu a la mesa de la cambra catalana de Jaume Alonso-Cuevillas, després que el diputat de Junts qüestionés l'estratègia de la desobediència "simbòlica" i fos substituït per Aurora Madaula. Per Borràs, el de Cuevillas no és un cas de censura, simplement de "coherència" amb el programa electoral de Junts. "Cuevillas és una persona lliure, que ha expressat amb tota llibertat les seves opinions i ningú l'ha censurat per fer això, faltaria més. El que sí que és important tenir present és que a la mesa del Parlament i dins de Junts hi ha debats que no estan oberts", ha argumentat Borràs en una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE. "No necessitem obrir-los [aquests debats] perquè no estan oberts. Forma part de la nostra manera de fer, del nostre programa electoral", ha afegit. "És una qüestió de coherència amb el que s'ha de fer en un Parlament", ha sentenciat Borràs.La dirigent de Junts també s'ha referit a les negociacions entre Junts i ERC per formar el nou Govern, que continuen encallades en relació al full de ruta . Borràs, que ha demanat no tenir "presses" per poder assolir un "bon acord", també ha sol·licitat "reflectir" en el nou executiu "el resultat de les urnes". "Un Govern independentista en què no hi hagi els 32 diputats de Junts em semblaria estrany", ha exposat la dirigent de Junts, tot rebutjant la idea que la seva formació no entri a l'executiu.La mateixa Borràs havia obert aquesta porta dies enrere, en una altra entrevista a Catalunya Ràdio, quan va afirmar que Junts era més a prop de quedar-se a l'oposició que d'entrar al Govern. La presidenta del Parlament també ha apuntat que el Consell per la República "no pot ser un escull" per assolir un pacte entre els partits independentistes, per bé que sí que aquesta qüestió ha format part del tronc de les converses.La presidenta del Parlament ha donat per fet que en l'actual context polític no hi haurà cap nou referèndum d'autodeterminació, per bé que l'acord entre ERC i la CUP per a la investidura de Pere Aragonès preveu aquesta possibilitat. "No hi haurà un altre referèndum unilateral, però és que tampoc hi serà un referèndum acordat", ha exposat. "Si depèn de l'estat espanyol, és obvi que no", ha afegit la dirigent de Junts a preguntes de Gemma Nierga. "No permetre que hi hagi un referèndum ja és una forma de repressió", ha argumentat Borràs per desplegar el seu argumentari.

