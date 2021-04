​Compromís demana a Renfe el servei nocturn de Rodalies els caps de setmana i festius

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha sol·licitat a Renfe que estudiï la posada en marca d'un servei nocturn de tren els caps de setmana i festius durant tot l'any a la xarxa de Rodalies de València ja que, segons el seu judici, els horaris de finalització actuals "perjudiquen notablement" els usuaris de l'àrea metropolitana de la ciutat.La xarxa de Rodalies a València té sis línies amb uns horaris que finalitzen entre les 22.00 i les 22.30 hores és una circumstància que, segons el senador, "perjudica notablement" als ciutadans que viuen als pobles de l'àrea metropolitana de València, que no tenen cap altra opció que els servei públic del tren.En aquest marc, ha precisat que Renfe només ofereix serveis nocturns en tres ocasions: a les Falles, la festa del 9 d'octubre i en la celebració del campionat mundial de motos de Xest.El senador ha recordat que Metrovalencia, des de desembre de 20218, ofereix servei nocturn de metro i tramvia tots els caps de setmana i vigílies de festius amb "molt bona acceptació" per part dels usuaris de la ciutat i pobles propers.Mulet es pregunta "per què no fa el mateix Renfe". I afegeix: "Aquest servei seria molt utilitzat per tots els ciutadans, beneficiaria a molta gent, generaria oportunitats de treball en la restauració i oci nocturn i animaria els joves a utilitzar el transport públic en detriment del vehicle privat".

