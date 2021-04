Preocupant pronòstic de Trilla: «Venen setmanes de creixement»

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que el creixement actual de la Covid-19 a Catalunya és "difícilment controlable" si no es controlen més els contactes i la mobilitat.En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla ha lamentat que tot apunta a "setmanes de creixement" i ha alertat que serà difícil arribar a tot amb el volum d'ocupació de les UCI. Ha afegit que al Clínic estan "molt propers" a no tenir més espais per habilitar com a unitats de cures intensives.Trilla ha afirmat també que darrera d'aquesta situació hi pot estar la variant britànica i ha posat en valor la importància d'avançar en la vacunació.

