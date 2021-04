El pis de Miquel Iceta a Madrid

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Miquel Iceta i Salvador Illa tenen una bona relació. Pedro Sánchez va ser qui va decidir que l'exministre de Sanitat fos candidat i rellevés al primer secretari del PSC en una decisió que, d'altra manera, hauria enrarit les relacions entre ells.Bona part de l'equip d'Illa al Ministeri de Sanitat va anar amb Iceta a Administracions Territorials. D'Illa, Iceta en va heretar col·laboradors com Olivier Bayón o Víctor Francos i la direcció de comunicació. I també el pis. Iceta tampoc preveu, pel que sembla, arrelar a la capital espanyola i per ara no té pis.Ha anat a parar a un dels habitatges del complex ministerial de la Moncloa, on hi ha també la presidència del govern espanyol. Ni el Ministeri de Sanitat ni el d'Administracions Públiques tenen, a les seves dependències, casa pel ministre, com sí que passa en altres departaments, com ara el de Justícia o Interior. A la Moncloa sí que hi ha, a més de la residència del president, estances que poden ocupar ministres que no volen instal·lar-se a Madrid.Iceta va heretar el pis d'Illa i ha establert com a norma passar els dilluns i els divendres a Barcelona per atendre els assumptes del partit i també familiars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor