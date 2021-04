Burjassot homenatja a Guillem Agulló, 28 anys després del seu assassinat

Guillem Agulló ni oblit ni perdó. Esta vesprada a Burjassot. pic.twitter.com/dCe4Hr4l37 — Frederic Ferri i Gómez (@FredericFerri) April 11, 2021

A Burjassot, un 11 d'abril més.

Per #GuillemAgulló, per un País Valencià independent i lliure de feixisme i per tots els Guillems que vindrà.#NiOblitNiPerdó pic.twitter.com/42S9gGcsQX — Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) (@esquerrapv) April 11, 2021

11 d'abril de 1993. Aquest diumenge ha fet 28 anys que el jove de Burjassot (País Valencià), Guillem Agulló va ser assassinat per un grup d'extrema dreta. Diverses persones s'han aplegat a la ciutat natal del jove independentista per retre-li homenatge i reivindicar, una vegada més, la seva mort.Desenes de persones han omplert la plaça per cridar, un any més, "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó". Enguany l'aniversari de la seva mort arriba mesos després de l'estrena del film documental La mort de Guillem , que explica l'assassinat i aborda les conseqüències familiars i socials de l'homicidi. Explica el judici celebrat a Castelló el 1995 i l'impacte que va tenir la seva mort.

