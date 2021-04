El PP de Madrid recorrerà al TC l'exclusió de Cantó i Conde de la llista electoral d'Ayuso

El PP de Madrid ha anunciat aquest diumenge que recorrerà al Tribunal Constitucional la decisió del jutjat contenciós administratiu número 5 de Madrid d'excloure l'actor valencià Toni Cantó i l'exalcalde de Toledo Agustín Conde de la llista dels populars a les eleccions a la regió, convocades pel 4 de maig.La decisió del tribunal és ferma i es basa en el fet que tant Cantó, exdiputat de Cs, com Conde no estaven empadronats a la Comunitat de Madrid abans de l'1 de gener, com estableix la normativa electoral. Això els fa "inelegibles" per ser a la llista amb què la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, es presenta als comicis.Tant el PP com Cantó han assenyalat els socialistes com a responsables d'aquestes exclusions. "El PSOE vol guanyar als tribunals el que les urnes els negaran. Seguim", ha publicat el partit a Twitter.Cantó, que fins el mes passat era diputat a les Corts Valencianes per Cs, ha assegurat que el PSOE "ja va intentar que els madrilenys no votessin aquest 4-M" i ha afegit: "Ara tracta d'excloure'm de la llista d'Isabel Díaz Ayuso".Per la seva banda, la coordinadora de la campanya electoral del PSOE a Madrid, Mónica Carazo, ha celebrat que la justícia els hagi exclòs i hagi acreditat que el PP "intenta fer trampes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor