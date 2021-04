El futur de la cirurgia, a les mans dels «gamers»

Els "gamers" -jugadors de videojocs en anglès- tindran un paper clau en el futur de la medicina. Així ho augura una investigació de la Universitat d'Ottawa (Canadà) que ha demostrat que els joves que posseeixen habilitats en els videojocs aconsegueixen millors notes i són més eficaços en l'àmbit de la cirurgia robòtica.Jocs com "Fortnite" o "Zelda" podrien estar beneficiant l'entrenament d'habilitats quirúrgiques en els estudiants de Medicina. El responsable de l'estudi, Arnav Gupta, ha extret les dades d'entre més de mig miler de participants.L'informe, publicat a la revista mèdica " Surgery ", es detalla que els estudiants aficionats als videojocs obtenen millors resultats en el temps de finalització, l'economia de moviment i el rendiment general.En aquest sentit, Gupta ha assenyalat inclús el nom dels jocs més beneficiosos entre els quals s'inclouen: "Super Monkey Ball", "Half life", "Rocket League" i "Underground"."Malgrat que els videojocs no poden substituir el valor de l'experiència de primera mà, tenen mèrit com a eina complementària; especialment quan s'intenta reproduir moviments importants en cirurgia", apunta. "Hi ha jocs de trets en primera persona que exigeixen traduir moviments tridimensionals a una pantalla bidimensional, exactament el mateix concepte que a la cirurgia laparoscòpica", remarca el canadenc.

