El PSOE celebra que la justícia exclogui Cantó de la carrera electoral a Madrid

La coordinadora de la campanya electoral del PSOE a Madrid, Mónica Carazo, ha celebrat aquest diumenge que la justícia hagi exclòs Toni Cantó i Agustín Conde de la candidatura del PP a Madrid i hagi acreditat que el PP "intenta fer trampes".En una compareixença telemàtica, Carazo ha recordat que situar Cantó i Conde a la candidatura d'Ayuso "no s'ajusta a la legalitat" i que el PSOE ha defensat la llei. "No es pot ser candidat si no pots votar. No hi ha recurs que valgui, la llei és clara", ha subratllat."La llibertat no és saltar-se a la llei i la democràcia. El nou lema del PP hauria de ser mentida i llibertat", ha sostingut. El PSOE ha afirmat que la sentència acredita que el PP "menteix" i han subratllat que ho fan "sistemàticament".La decisió del jutge de no permetre a Cantó i a Conde presentar-se a les eleccions s'ha sabut aquest diumenge a la tarda. Segons el tribunal, considera que ambdós són "inelegibles". La resolució és ferma i de caràcter inapel·lable.

