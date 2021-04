Crit popular perquè l'Ajuntament d'Alcarràs «salvi» la casa del president Macià a Vallmanya

Més d'un centenar de persones han participat aquest diumenge a un acte a Vallmanya, a Alcarràs (Lleida), per exigir a l'Ajuntament la compra i restauració urgent de la casa pairal on Francesc Macià estiuejava amb la seva família.L'acte, convocat per la iniciativa popular "Salvem Cal Macià", ha estat marcat per la pluja que ha anat caient de manera intermitent. A l'acte s'ha fet una ruta divulgativa per la finca, s'ha llegit un manifest a favor de conservar aquest patrimoni i també s'ha llegit una carta que ha enviat l'expresident Quim Torra, que havia de participar a la jornada però finalment no ho ha fet degut al confinament comarcal. També s'havia previst fer una cadena humana al voltant de l'edifici, però el propietari no hi ha donat permís.L'acte reivindicatiu amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la República Catalana ha començat amb una pedalada popular des d'Alcarràs fins a Vallmanya, encara que a causa de la pluja la gran majoria del centenar d'assistents han preferit arribar a la finca amb vehicles particulars. Ja davant la casa, els participants han desplegat una pancarta amb el lema "Cal Macià és del poble".La pluja i el confinament comarcal han fet que a l'acte no hi hagi assistit tanta gent com l'organització esperava. Tot i això, un dels membres de Salvem Cal Macià, Ferran Dalmau, ha assegurat que la seva reivindicació ha rebut un gran nombre de suports i que és "una bola que cada vegada es fa més gran i ja és imparable".Amb aquesta reivindicació, el col·lectiu ha tornat a demanar a l'Ajuntament d'Alcarràs la compra i restauració urgent de la casa que havia estat propietat de la família de l'esposa de Francesc Macià. Asseguren que la gent d'Alcarràs i dels municipis veïns tenen "l'àmplia voluntat" de conservar aquest patrimoni i critiquen que el govern municipal actual hagi "desfet" l'acord de compra de la casa amb "l'excusa" de no poder-ne assumir el cost, ha apuntat Dalmau mentre afegia que la Diputació de Lleida i la Conselleria de Cultura ja s'han compromès a col·laborar en la rehabilitació de l'edifici un cop sigui de propietat municipal. Per això, la iniciativa popular demana al consistori que "faci un cop de cap i es posi al costat de les demandes de la gent".La casa de Vallmanya va pertànyer a la família d'Eugènia Lamarca, muller de Francesc Macià. Després de la mort l'any 1987 del pare d'Eugènia, l'arquitecte lleidatà Agapit Lamarca, el matrimoni comença a passar molts estius a la casa pairal, estades que s'allarguen fins la mort de Macià l'any 1933, encara que queden interrompudes pels anys d'exili del polític.La casa es converteix en un espai on Macià hi va a desconnectar de la vida com a militar i, posteriorment, com a polític. Amb l'esclat de la Guerra Civil però, la família de l'expresident marxa a l'exili i no és fins als anys cinquanta que la seva filla Maria torna a Vallmanya amb la voluntat de recuperar la propietat familiar. Es troba però, que l'Institut Nacional de Colonització fragmenta la finca, que passa d'ocupar unes 3500 hectàrees a aquedar-se amb unes 400.Finalment, els nets venen la propietat que passa de mans fins a l'actual propietari, un empresari ramader. En aquests anys la casa s'ha anat deteriorant i actualment es troba en estat d'abandonament. Una part de la teulada s'ha esfondrat i també presenta una esquerda a una de les façanes laterals.

