La febre dels monòlits: n'apareix un altre amb jeroglífics a Santes Creus

L'arbreda Vidala, a tocar del monestir de Santes Creus al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp), s'ha despertat aquest diumenge amb un estrany. Un obelisc amb inscripcions egípcies ha sorprès als veïns de la zona. Igual que a les anteriors ocasions, se'n desconeix l'autoria i qui ha col·locat l'enigmàtica figura de dos metres i mig d'alçada.Els més aventurats asseguren que els jeroglífics poden ser traduïts per la frase: "Comença el joc". Davant l'expectació de la troballa, l'equip de govern de la localitat es reunirà per decidir quin ús li donen i per esbrinar més detalls sobre la peça, com per exemple la seva autoria i la seva finalitat. "Preguntarem a Medi Ambient; no sabem si és una promoció d'alguna empresa", ha dit l'alcaldessa Dolors Palma. I ha afegit: "Podria ser un reclam més per al municipi perquè té una repercussió mundial. Veurem si és possible mantenir-ho aquí, perquè no sabem si durarà molt".Fa dues setmanes també va aparèixer un monòlit d'acer inoxidable a la platja de Sa Conca de S'Agaró (Baix Empordà) i ara traslladat al Parc dels Estanys després que uns joves el tombessin.La febre d'aquestes figures va començar el novembre passat al desert de Utah (EUA) i des d'aleshores s'han anat trobant monuments similars a diverses parts del planeta com Turquia, Regne Unit, Romania o Polònia. Alguns apunten que podria tractar-se d'una estratègia de màrqueting per publicitar diferents indrets.

