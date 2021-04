Aquesta nit hem desallotjat al barri de #ElPoblenou una festa il·legal on no es respectaven les mesures anti #covid19. El balanç:



👋 70 persones identificades i desallotjades

📝 5 denúncies administratives al local

😷 210 denúncies d'infraccions #covid19#gubUREP pic.twitter.com/21fcdPQOvh — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) April 11, 2021

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat i identificat aquest dissabte a la nit 70 persones que estaven en una festa il·legal en un local del Poblenou de la capital catalana. En les imatges difoses per la mateixa policia es pot veure com no es respectaven les mesures anticovid.Segons fonts del consistori, els fets han passat cap a les 23 h i els agents han denunciat els assistents per 210 infraccions, sobretot per no fer ús de la mascareta i no respectar les distàncies ni les restriccions de mobilitat.A més, la Guàrdia Urbana també ha posat cinc denúncies administratives al local i ha obligat a desallotjar totes les persones que es trobaven en el seu interior.

