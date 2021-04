Johnson podria veure's «forçat» a acceptar un segon referèndum d'independència a Escòcia

Temor a Londres per una aclaparadora victòria del Partit Nacionalista Escocès (SNP) a les properes eleccions del mes de maig a Escòcia. Segons publica el Daily Mail , membres del gabinet de Boris Johnson confessen que el primer ministre no tindrà cap altra opció i veure's "forçat" a permetre un segon referèndum d'independència si el partit de Nicola Sturgeon i la resta de formacions sobiranistes aconsegueixen fer-se amb dues terceres parts del Parlament.Johnson ja ha repetit diverses vegades que no donarà llum verda a una segona votació insistint que aquesta pregunta s'ha de permetre només un cop per generació. Però portes endins de Downing Street ja s'estan mentalitzant davant d'una possible "supermajoria" de diputats independentistes.Cal recordar que molts escocesos van sentir-se traïts després de les promeses incomplertes de l'ex-primer ministre, David Cameron, fetes durant el primer referèndum en cas que el "remain vote" guanyés i, sobretot, de l'esdeveniment crucial del Brexit en contra de la decisió majoritària del poble escocès. En aquest sentit, una de les últimes enquestes preveu que el SNP ampliï el seu lideratge i obtingui 64 diputats quedant-se a un de la majoria absoluta.

