Restablert el servei de l'R3 de Rodalies per un atropellament mortal

Una persona ha mort aquest diumenge al matí en ser atropellada per un tren entre les estacions de Torelló i Vic, a Osona. Com a conseqüència, El servei de la línia R3 de Rodalies ha quedat tallat durant unes tres hores.Segons ha informat Renfe, la incidència s'ha produït a les 9.45 hores i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Manlleu i Torelló.El comboi implicat en l'atropellament ha estat el tren entre l'Hospitalet de Llobregat, que tenia la sortida a les 07.41 h, i Ribes de Freser, amb arribada a les 10.13 h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor