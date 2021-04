Cuixart demana «prendre partit» per salvar «els drets humans, el dret a Catalunya a existir i el planeta»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat "prendre partit" per salvar "els drets humans, el dret a Catalunya a existir i el planeta". "No hem de renunciar a pensar que tot això es pot salvar, però per fer-ho, ens hem d'arremangar.No podem renunciar a perseguir els somnis, però ens hi hem de posar", ha afirmat Cuixart amb motiu del segon conte infantil que ha escrit, El Polsim màgic, i que ha presentat aquest diumenge al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, acompanyat per l'il·lustrador Oriol Malet i la narradora Mon Mas. És el primer dels quatre llibres que ha escrit el president d'Òmnium que ha pogut presentar en públic aprofitant un dels permisos penitenciaris puntuals que permet el segon grau.

