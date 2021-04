Per què els pèl-rojos tenen diferents llindars de dolor?

Una nova investigació permet comprendre per què les persones pèl-roges presenten una sensibilitat alterada a certs tipus de dolor. Aquest col·lectiu, que només suposa el 2% de la població total del planeta, té certes característiques biològiques diferents que no afecten la majoria dels éssers humans.Un estudi de l'Hospital General de Massachussetts (EUA) exposa que els pèl-rojos tenen unes cèl·lules productores del pigment de la pell anomenades melanòcits que contenen una forma variant del receptor de melanocortina 1. Aquest receptor es troba en la superfície de la cèl·lula i permet produir pigments de melanina marró o negre però, en les persones pèl-roges aquest està inactivat i els incapacita de bronzejar-se.En un treball publicat a la revista "Science Advances", l'equip va descobrir amb una espècie de ratolins pèl-rojos que la pèrdua de la funció del receptor melanocortina 1 provocava menys segregació de la molècula POMC (proopiomelanocortina) que posteriorment es reparteix entre diferents hormones, una de les quals sensibilitza el dolor i una altra que el bloqueja. La presència d'ambdues manté un equilibri d'inhibició i d'increment a la percepció del dolor.Tot i això, el cos humà també produeix factors addicionals, no relacionats amb els melanòcits, que poden arribar a provocar desequilibris en els llindars de dolors. La investigació apunta que la percepció del dolor variarà segons la pigmentació de cada persona.Aquests resultats permetran suggerir noves formes de manipular els processos naturals del cos que controlen aquests llindars, per exemple, dissenyant nous medicaments que inhibeixin aquests receptors.

