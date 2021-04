«Tenim la teva col·lecció de porno»: la forma d'extorsió que prolifera a Internet

Les vies per extorsionar i estafar a través d'Internet són infinites: suplantació d'identitat, mails falsos, robar comptes de xarxes socials, etc. Però ara, s'ha detectat un auge d'extorsionar a partir del consum de pornografia, tal com recull la BBC . Un fet que- més enllà de l'opinió personal que cadascú tingui sobre el consum de pornografia- no només afecta la vida privada de les persones, sinó també el seu entorn laboral i la seva reputació.Els hackers el que fan és entrar dins del teu ordinador i busquen qualsevol rastre de consum de porno online per després fer-te xantatge- O pagues o expliquem quin porno consumeixes. Tal com relata la BBC, un alt executiu d'una firma de tecnologies de la informació va rebre un missatge d'un grup de hackers que havien aconseguit entrar dins del seu ordinador personal i descarregar la seva col·lecció privada de pornografia per després extorsionar-lo. No és el primer cop que això passa amb perfils tècnics i rellevants de diverses empreses dels Estats Units, segons el mitjà.Més enllà d'amenaçar amb la publicació d'hàbits de consum pornogràfic de les persones, aquests grups han arribat a entrar a les bases de dades de clíniques d'estètica per extorsionar a doctors i pacients amb publicar imatges de l'abans i el després d'una operació. Com va passar amb The Hospital Group.

