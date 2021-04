Un traficant mata un lladre que intentava entrar a casa seva a Rubí

Un intent de robatori en un domicili que tenia una plantació de marihuana ha acabat aquesta nit amb un mort i un detingut a Rubí (Vallès Occidental).Els Mossos han rebut l'avís cap a la mitjanit d'una persona ferida durant un robatori violent en un immoble de la ciutat. Patrulles i dotacions del SEM s'han desplaçat al lloc i han localitzat la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.L'home que vivia a la casa ha estat detingut per la seva implicació en l'homicidi i també per tràfic de drogues. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí ha decretat el secret d'actuacions i els Mossos investiguen els fets. És la tercera mort criminal en menys de 48 hores.

