Alerten que un 50% més dels contagiats per Covid acaben ara a l'UCI

El BIOCOMSC, el grup de recerca de la UPC, alerta que un 50% més dels contagis acaba a l'UCI, probablement per la variant britànica -més transmissible i més greu-, i que caldrà més que el confinament comarcal per reduir la xifra de crítics.La investigadora Clara Prats ha augurat en declaracions a Rac 1 que a finals de la propera setmana o principis de la següent s'arribarà a la xifra de 600 persones a l'UCI, el que implica desprogramar activitat. S'arribarà a aquesta quantitat, ha dit, molt abans que en onades anteriors tot i que el creixement de casos està sent "suau" malgrat que reconeix que la Setmana Santa, de moment, no ha provocat una explosió de positius.Per altra banda, el grup d'investigadors de la UPC estima que la vacunació ha estalviat un 60% de morts i un 20% de crítics, així com un 30% en termes d'hospitalització; però que les noves variants de la Covid continuen posant en escac al sistema sanitari. "Els casos no són més greus, però hi ha més casos greus"."Si seguíssim amb una rt d'1,1 el confinament comarcal podria aturar el creixement, però seria impossible pensar que pogués portar-nos a una disminució de casos", ha argumentat Prats, que ha constatat que per entrar en decreixement caldria alguna mesura més que el que hi ha en vigor actualment. "L'única manera d'aturar la pujada de les UCI és aturar el creixement de l'epidèmia", ha remarcat.

