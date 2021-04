L'operari de l'excavadora que va desencallar el canal de Suez diu que no li han pagat les hores extres

El passat 29 de març, el portacontenidors de l'empresa EverGreen que estava bloquejant el canal de Suez (Egipte) i bona part del comerç mundial, va tornar a reflotar. Unes maniobres que passaran a la història per haver aconseguit desencallar el buc després de gairebé sis dies amb l'ajuda d'excavadores, cabestrants i remolcadors gegants que van operar des de quatre direccions diferents.No obstant això, cal recordar que les primeres hores de l'embús van ser complicades i les propostes de solucions, urgents. Quan el vaixell va quedar encallat, Abdullah Abdul-Gawad, operari d'excavadora, pensava que no tindria massa feina durant els propers dies explica a Business Insider . No podia anar més errat.Ràpidament el seu cap el va enviar amb la seva màquina per donar un cop de mà en les tasques de desencallament d'aquella immensa nau protagonitzant una de les imatges més icòniques de l'episodi: una diminuta excavadora intentant fer mans i mànigues per reflotar un immens portacontenidors. Una curiosa imatge que va ser carn de les xarxes socials però molt perillosa; ja que, cavar de més, podria suposar desestabilitzar la nau i provocant un desplaçament que s'acabés emportant l'excavadora amb l'operari a l'interior.Abdul-Gawad assegura que durant aquells dies va treballar juntament amb els seus companys 21 hores seguides, dormint menys de tres hores diàries en una caserna de la guàrdia fronterera que estava ubicada just al costat.Finalment, gairebé una setmana després d'extenuasió i amb el canal de Suez alliberat, Abdul-Gawad confessa està orgullós per la feina feta. "És tot un assoliment per a Egipte però també per a mi. És una cosa que només succeeix una vegada a la vida o potser dos", relata. Malgrat tot, lamenta que com a operari d'una empresa subcontractada no va rebre cap mena de reconeixement oficial i retreu que, a dia d'avui, encara no hagi cobrat les hores extra per la seva feina.Cal recordar que es va tractar d'un embús sense precedents en una de les rutes comercials més transitades del món, que va provocar el desviament de més de 200 vaixells i la paràlisi de mercaderies per valor de 9.500 milions d'euros diaris.

