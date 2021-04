La CUP vol que Salut intenti comprar vacunes: «És incomprensible que Madrid ens passi la mà per la cara»

Altres notícies que et poden interessar

La CUP vol que el Departament de Salut provi de comprar vacunes pel seu compte després de veure que no s'estan complint els tempos d'arribada de vaccins. En una entrevista amb l'ACN la diputada de la CUP-NCG Laia Estrada ha reclamat al Govern que provi d'adquirir vacunes i "es confronti" amb l'Estat per "defensar la salut del conjunt de la població". "Ens sembla incomprensible que Madrid ens passi la mà per la cara intentant exercir més sobirania", ha dit Estrada, que s'ha preguntat per què no Catalunya no ha provat "des del primer moment" d'aconseguir vaccins com sí que ha fet Madrid. La diputada cupaire ha admès que probablement serà "difícil" comprar-les des d'un Govern en funcions i autonòmic, però ha insistit que cal intentar-ho.En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) Estrada ha admès que serà "difícil" comprar vacunes des d'una comunitat autònoma, però ha demanat que "com a mínim s'intenti". De totes maneres, veu "intolerable" que les vacunes que s'ha finançat amb diners públics no arribin o ho facin tard.Després que es fessin públics els intents de la Comunitat de Madrid per comprar la vacuna Sputnik al marge del govern espanyol, Estrada s'ha mostrat sorpresa que Catalunya no ho intentés "exercint sobirania". La diputada cupaire no ha volgut limitar les possibilitats de compra a la vacuna russa i ha dit que també es podria contemplar les vacunes xinesa o cubana.La diputada també ha reclamat l'alliberament de les patents i ha denunciat "l'opacitat, el negoci i el lucre a costa de la salut o la malaltia de la població". "És criminal, directament", ha reblat.D'altra banda, Estrada ha carregat contra la gestió del Govern durant la pandèmia i en concret contra les noves restriccions i ha dit que no es prenen les decisions "pensant exclusivament en salvaguardar la salut"."És incomprensible que abans de la Setmana Santa i de relaxar mesures el Govern ja digués que després de Setmana Santa segurament s'hauria d'anar enrere", ha criticat la diputada, que ha demanat que de bon principi ja es prengui les decisions en base al que sigui millor per a la salut pública. Estrada ha remarcat que el personal sanitari està "al límit, exhaust i desbordat".La diputada de la CUP ha assegurat que "no s'estan prenent les decisions que caldria" a Catalunya. A tall d'exemple, ha dit que caldria exigir moratòries o suspensió de lloguers quan es decideixi que cal restringir interaccions socials i ha dit que les ajudes als autònoms haurien de ser "una cosa més seriosa que la loteria que es va veure", amb uns ajuts als que en un principi podia accedir només un número limitat d'autònoms per ordre de petició.

