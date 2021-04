Presó provisional sense fiança per a l'àvia i la mare del nadó mort a Tarragona el 2020

El jutjat d'instrucció 6 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest dissabte a la tarda la presó provisional comunicada i sense fiança per a les dues dones detingudes per la mort d'un nadó a la ciutat el 2020.Es tracta de l'àvia i de la mare de la criatura, de 42 i 20 anys, respectivament, que tenen una investigació oberta per homicidi, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Les dones, de nacionalitat espanyola i veïnes de Tarragona, van ser detingudes dijous en el marc de la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra el desembre passat. El cos va rebre una informació sobre una noia i la seva mare, que haurien pogut cometre un infanticidi després que la jove tingués una criatura el mes de març.La investigació ha conclòs que les dues dones van causar la mort del nadó i per això les van arrestar i posar a disposició judicial. El cas està sota el secret de les actuacions.

