Marc Màrquez torna als circuits nou mesos després

ESTOY MUY FELIZ! Ayer pasé visita con los doctores y me dieron luz verde para volver a la competición. Han sido 9 meses difíciles, con momentos de incertidumbres y altibajos, y ahora, por fin, podré volver a disfrutar de mi pasión!

— Marc Márquez (@marcmarquez93) April 10, 2021

El pilot català Marc Màrquez ha rebut aquest dissabte l'alta mèdica de la seva lesió a l'húmer i tornarà a competir la setmana vinent al Gran Premi de Portugal, la tercera prova del Mundial de motociclisme, tal com ha confirmat el seu equip (Repsol Honda). Així, Màrquez torna als circuits nou mesos després de la caiguda que va patir al Circuit de Jerez-Ángel Nieto el juliol de 2020.L'equip mèdic ha constatat, quatre mesos després de la cirurgia per pseudoartrosi infectada a l'húmer dret, "una evolució clínica molt satisfactòria", amb un "evident progrés en el procés de consolidació òssia", com explica Repsol Honda en un comunicat. Així, "es considera que el pacient pot tornar a la competició, assumint el risc raonable implícit a la seva activitat esportiva", afegeix.El pilot ha assegurat que està "molt feliç" perquè li han donat "llum verda" per tornar al circuit, i ha reconegut que "han estat nou mesos difícils, amb moments d'incerteses i alts i baixos". "Ara, per fi, podré tornar a gaudir de la meva passió", ha anunciat Màrquez a les seves xarxes socials.El vuit vegades campió va patir una caiguda al circuit de Jerez-Ángel Nieto, el 19 de juliol, i es va trencar l'húmer. El 21 de juliol l'operaven i la mateixa setmana tornava per disputar el Gran Premi d'Andalusia, però els dolors li van impedir participar finalment en la prova.Poc després, va patir una recaiguda per un trencament a la placa de titani inserida al braç dret mentre obria un finestral de casa seva, i el 3 d'agost va haver de tornar a passar pel quiròfan. El 3 de desembre es va sotmetre a la tercera operació, en què se li va retirar la placa anterior i se li'n va posar una de nova amb aportació d'empelt de cresta ilíaca.El passat 12 de març va tornar a pujar a una moto, i dies després va participar en un test privat al Circuit de Barcelona-Catalunya.

