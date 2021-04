Com afecta el que menges (i quan) a la teva productivitat laboral?

Investigadors de la Universitat de Carolina del Nord han demostrat que l'alimentació afecta immediatament el comportament, concentració i acompliment a la feina. Concretament, s'ha observat que això afecta les persones que mengen massa menjar escombraries o els que mengen i beuen massa.Hi ha molta informació sobre els hàbits saludables - l'exercici, l'alimentació o el son - amb una bona productivitat laboral, però fins ara no s'havia fet cap estudi que proporcionés un marc teòric o evidència empírica per associar les conductes alimentàries poc saludables amb la qualitat de la seva feina.Com explica Seonghe "Sophia" Cho, autora de l'estudi i professora assistent de psicologia, "ningú havia analitzat fins ara els efectes a curt termini d'una alimentació poc saludable". Per tal de descobrir-ho, van observar 97 treballadors a jornada completa que van respondre una bateria de preguntes tres vegades al dia durant deu dies laborables consecutius.Abans d'anar a treballar cada dia, els participants responien preguntes relacionades amb el seu benestar físic i emocional, i al final de la jornada laboral, responien preguntes sobre què feien durant el seu dia de feina. A la nit, abans d'anar a dormir, explicaven els seus comportaments a l'hora de menjar i beure.Els investigadors van definir com a "alimentació poc saludable" els casos dels participants que havien consumit massa menjar escombraries, que havien menjat o begut massa, o que havien pres massa piscolabis nocturns.Així, van concloure que els participants seguien algun d'aquests hàbits, era més probable que l'endemà tinguessin problemes físics com mal de cap o d'estómac, o diarrea. A més, també es mostraven més propensos a sentir tensions emocionals l'endemà al matí, com ara el sentiment de culpa o vergonya per la seva dieta.Aquestes tensions emocionals, a més, es relacionaven amb canvis en la forma de treballar l'endemà: en concret, disminuïen les seves "conductes d'ajuda" - ajudar els companys o fer un esforç addicional quan no era necessari - i en canvi augmentaven les "conductes d'abstinència" - evitar situacions relacionades amb la feina, tot i estar a l'espai i en horari laboral.Tot i que també van trobar persones que no es veien tan afectades per una alimentació poc saludable perquè eren emocionalment més estables, i per tant eren més capaces de bregar amb l'estrès laboral, els investigadors extreuen la gran conclusió que la mala alimentació sí que pot tenir efectes gairebé immediats en el desenvolupament de la feina.Malgrat tot, reconeixen que no hi ha una alimentació saludable única i que aquesta no es basa en el contingut nutricional, sinó que pot estar influenciada per les necessitats dietètiques de cada persona o fins i tot per quan i com mengen. "Les empreses poden ajudar a abordar l'alimentació saludable si paren més atenció a les necessitats i preferències dietètiques dels seus treballadors", afegeixen, ja que pot afectar tant la salut mental i la seva productivitat laboral.

