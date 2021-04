Rihanna sorprèn una fan cantant-li l'«Aniversari feliç» en un restaurant on van coincidir

Samira Abdullah és una jove de Nova York que aquest divendres celebrava el seu aniversari amb uns amics en un restaurant de la ciutat, i es va endur una agradable sorpresa: la cantant Rihanna es trobava al mateix local, i va cantar-li la cançó d'aniversari per felicitar-la.Una de les amigues de Samira Abdullah va veure la famosa cantant al restaurant, s'hi va acostar per demanar-li si es podia acostar a la taula i fer-se una foto amb la seva amiga, però Rihanna li va demanar que li digués que havia dit que no.La sorpresa va arribar quan el cambrer va portar el pastís d'aniversari per la noia, i Rihanna es va acostar a la taula i va cantar-li Happy Birthday, i després s'hi va fer una foto, tal com va reflectir Abdullah al seu compte d'Instagram.

