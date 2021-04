Una plataforma de la Segarra es mobilitza contra «l'allau i massificació» de centrals eòliques i solars

La Xarxa Segarrenca per la Sobirania Energètica ha començat a mobilitzar-se en contra de "l'allau i massificació" de centrals eòliques i solars que hi ha projectades al territori. Demanen al Govern que derogui o modifiqui la llei que permet aquest "allau" de projectes i que el desplegament de les energies renovables es faci escoltant la veu dels territoris afectats.Aquest dissabte al matí, la plataforma, que compta amb deu entitats de la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà, ha donat el tret de sortida a una nova campanya de mobilització a Rubinat, a Ribera d'Ondara (Segarra). Una cinquantena de persones han penjat pancartes, banderoles i han fet pintades a la carretera, acció que s'estendrà per d'altres de les poblacions afectades.La Xarxa Segarrenca per la Sobirania Elèctrica denuncia que en els darrers anys s'han projectat 20 noves centrals eòliques a la comarca de la Segarra, amb un total de 153 aerogeneradors de 200 metres d'alçària. Aquests molins es volen repartir entre els municipis de Ribera d'Ondara, Talavera, Ivorra, Estaràs, Sant Ramon i Montoliu de Segarra. "Serem una de les comarques amb més projectes i som una de les que té menys habitants", lamenta la portaveu de la plataforma, Montserrat Coberó.Per això, la Xarxa Segarrenca reclama al Govern que derogui o modifiqui la llei que permet la implantació d'aquests parcs energètics. Consideren que els projectes s'han de desenvolupar, quan sigui possible, en espais ja urbanitzats i que cal, també, una planificació que promogui un model equilibrat i distribuït en el conjunt del país.A més d'això, també demanen que es tingui en compte l'opinió del territori. "Els pobles que no en vulguin que se'ls respecti la voluntat", explica Coberó, que afegeix que els aerogeneradors tenen un impacte negatiu en la salut i la qualitat de vida de la gent del territori pels sons, infrasons, vibracions, i llum que projecten. Coberó també denuncia que el 64% dels aerogeneradors que es volen implantar a la comarca estaran a menys d'un quilòmetre d'un punt habitat.Per tot plegat, la Xarxa Segarrenca ha donat el tret de sortida a una campanya de mobilització per protestar contra "l'allau i massificació" d'aquests parcs. El primer acte s'ha fet aquest dissabte a Rubinat i ha comptat amb parlaments, desplegament de pancartes i banderoles i pintades a la carretera d'entrada al poble. Hi han participat una cinquantena de membres de la plataforma, i la previsió és repetir la campanya a la resta de poblacions afectades. "Hem fet actes anteriors de petit format però avui comencem de debò", ha afegit Coberó.En el cas concret de Rubinat, hi ha projectats 44 aerogeneradors. El municipi té 50 habitants, dels quals el 40% són nouvinguts, i els veïns temen que la implantació d'aquests molins provoqui la marxa dels nous veïns i un canvi dràstic en el paisatge natural que envolta el poble."Catalunya pot acceptar 4.000 aerogeneradors. Això vol dir que a Rubinat hi hauria l'1% d'aquests, l'equivalent al que li tocaria suportar a 70.000 habitants", explica el president de l'Associació Salvem Ribera d'Ondara i veí de Rubinat, Octavi Sedó, que afegeix que aquests molins envoltaran completament el poble en un radi de tres quilòmetres. "Estem molt preocupats perquè canviarà la viabilitat del poble i la gent que ha vingut de fora marxarà", ha acabat.La Xarxa Segarrenca per la Sobirania Energètica està formada per l'Associació de veïns de Santa Maria de Rubinat, l'Espai Llobregós, l'Espitllera Fòrum d'Estudis Segarrencs (EFES), el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra (GDMNS-EdC), la Plataforma d'Afectades per a la Concentració d'Aerogeneradors (PACA), la Plataforma per la Defensa del Paisatge d'Alta-riba i la Segarra (DPAS), la Plataforma Estaràs pel Territori, Salvem Ribera d'Ondara, StopMolins - Plataforma per una transició energètica responsable i Sobirania Energètica Baixa Segarra (SEBS).

