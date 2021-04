Mor el raper DMX als 50 anys, després de patir un infart la setmana passada

El raper nord-americà DMX ha mort aquest divendres als 50 anys, segons han informat diversos mitjans de comunicació, com ara el 324 . Feia una setmana que estava ingressat en un centre hospitalari després de patir un infart.Earl Simmons, nom real del músic, va saltar a la fama als anys 90, venent milions de còpies dels seus primers cinc discos i amb diverses nominacions als premis Grammy. L'últim àlbum l'havia publicat l'any 2015, i ara treballava en un nou disc amb col·laboracions d'artistes com Snoop Dog, Usher, Alicia Keys, Bono o Lil Wayne.Simmons havia tingut problemes amb les drogues, i per això fa dos anys que es va sotmetre a un programa de rehabilitació; i havia estat detingut en nombroses ocasions per possessió de narcòtics, conducció perillosa, crueltat animal i també per l'impagament de la pensió alimentària dels seus fills.Quan s'ha conegut la seva mort, desenes de seguidors s'han concentrat a la porta de l'hospital on estava ingressat.

