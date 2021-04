Detinguts per intentar segrestar un camioner que transportava 1.816 quilos de cocaïna sense saber-ho

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones com a presumptes autores d'intentar segrestar un camioner que, tot i que creia que transportava un carregament de sucs de pinya, però que en realitat també duia 1.861 quilos de cocaïna que li havien carregat per error al port de València.Els fets van passar el 16 de juny, quan el camioner feia una estona de descans abans de fer l'entrega de la càrrega de suc de pinya, i en apropar-se al camió es va trobar amb un grup d'homes que li oferien una gran quantitat de diners si els permetia endur-se el vehicle. El treballador s'hi va negar, i va ser aleshores quan van intentar segrestar-lo i ficar-lo dins d'una furgoneta, però l'home s'hi va resistir i va alertar els clients de l'establiment on es trobava.El camioner va denunciar els fets i, quan la Guàrdia Civil va assistir al lloc va trobar-se la càrrega de cocaïna, en bosses de color negre, camuflades entre la resta de la mercaderia.Després de mesos d'investigació, el cos policial va poder detenir els quatre presumptes integrants d'una organització, tres d'ells vinculats amb l'operativa del transport de contenidors al Port de València. L'intent de segrest, de fet, es va produir per un error en l'adjudicació del contenidor a l'empresa que havia de transportar el suc de pinya: l'empresa de transport havia de desviar el contenidor fins a un punt, extreure'n la cocaïna i després entregar la mercaderia al seu destí. El camioner mai va saber que duia 1.816 quilos de droga amagats al vehicle.Les detencions s'han produït a Museros, Rocafort i València, i un dels detinguts va passar mesos amagat en un país europeu fins que va tornar, pensant-se que ja no corria perill de ser identificat.

