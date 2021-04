El Tribunal d'Apel·lació del Quebec valida la llei d'autodeterminació

Il est désolant de voir qu'une règle comme le 50%+1 ait besoin d'une loi spécifique et de deux décisions judiciaires pour être reconnue. Ça ne devrait pas être ainsi dans une démocratie normale. Mes félicitations à @SSJBM et @Maxime_Laporte pour leur victoire! https://t.co/7rmxGodvqb — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) April 9, 2021

La loi 99 vient d’être validée par la Cour d’appel. Bravo à @Maxime_Laporte, entre autres, pour cet important combat juridique.



Le jour où nous déciderons d’être souverains, nous pourrons nous appuyer sur ce fondement juridique qui nous est propre.



Belle victoire! #loi99 #polqc — Sol Zanetti (@SolZanetti) April 9, 2021

Aquest divendres, el Tribunal d’Apel·lació de Quebec ha validat la Llei d’autodeterminació 99 del Quebec, i també va rebutjar la sol·licitud del líder del Partit per la Igualtat, Keith Henderson, que en volia invalidar sis articles; tal com recull el diari Le Journal de Quebec La Llei 99 va ser adoptada per l’Assemblea Nacional i en els seus primers articles estableix que “el poble quebequès té el dret inalienable d’escollir lliurement el règim polític i l’estatus legal del Quebec”, i defensar la norma del 50%+1 en un referèndum sobre la independència de la província.Aquestes condicions han estat qüestionades des de fa anys per Keith Henderson, amb el suport d’Ottawa, que va proclamar que el Quebec no hauria de tenir el dret de decretar una secessió unilateral de la província de la federació canadenca. Ara, però, el jutge Robert Mainville deixa clar que els sis articles de la llei impugnats per Henderson respecten la Constitució del Canadà.Henderson ja havia presentat el cas al Tribunal Superior el 2018, i quan va fracassar el va elevar al màxim tribunal canadenc el novembre de 2020.El líder del Partit Quebequès, Paul St-Pierre Plamondon, ha manifestat que “és trist que una norma com el 50%+1 necessiti una llei específica i dues decisions judicials per ser reconegudes”, i ha afegit que “no hauria de ser així en una democràcia normal”.Per la seva banda, Sol Zannetti, diputat del Quebec Solidari, també ha celebrat la decisió tot manifestant que “el dia que decidim ser sobirans podrem confiar en aquest fonament legal que ens és propi”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor