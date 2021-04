Seria possible recrear el Parc Juràssic?

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Max Hodak, soci d'Elon Musk a l'empresa Neuralink, ha assegurat a través del seu compte de Twitter que ja disposen de la tecnologia necessària per recrear el mític Parc Juràssic, imaginat per Michael Crichton el 1990 i traslladat a la gran pantalla per Steven Spielberg el 1993.En aquest cas no serien dinosaures "genèticament autèntics", com diu en la seva piulada, però Hodak afirma que "potser amb 15 anys de reproducció i enginyeria podríem obtenir espècies novedoses molt exòtiques".No és la primera vegada que es planteja la possibilitat de recrear el Parc Juràssic en el món real; de fet, el Museu d'Història Natural de Londres recull a la seva web un anàlisi sobre si seria possible, però la doctora Susie Maidment va arribar a la conclusió que seria pràcticament impossible recuperar material genètic dels dinosaures, tal com passa a la història de ficció."Tenim mosquits i mosques que picaven de l'època dels dinosaures i es conserven en àmbar, però quan l'àmbar conserva les coses tendeix a conservar-ne la part externa i no els teixits tous, amb la qual cosa no es conserva sang a dins del mosquit", va aclarir Maidment.Així, per ara no hi ha plans per construir un Parc Juràssic, però els fans podran continuar gaudint de la saga cinematogràfica Jurassic World, la nova entrega de la qual arribarà als cinemes el 10 de juny de 2022 i comptarà amb els protagonistes Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, i amb el retorn de les tres estrelles de la pel·lícula original: Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neil (Alan Grant) i Sam Neill (Ian Malcolm).

