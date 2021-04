Uns 200 desallotjats per fer «botellot» al passeig de Lluís Companys de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Unes 200 persones han estat desallotjades aquest divendres a la nit per fer "botellot" al passeig de Lluís Companys de Barcelona, entre l'Arc de Triomf i el Parc de la Ciutadella. Poc després de les 22 hores, un ampli dispositiu de la Guàrdia Urbana ha fet marxar els concentrats, molts dels quals han fugit corrents per evitar ser identificats i multats, sense més incidències.La Guàrdia Urbana va desallotjar prop de 10.000 persones de l'espai públic durant la Setmana Santa i va interposar fins a 2.497 denúncies, sobretot per no fer ús de la mascareta i no respectar les distàncies ni les restriccions de mobilitat. Entre les actuacions més destacades, el desallotjament d'unes 80 persones en una festa organitzada a la platja de la Barceloneta.

