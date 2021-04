Com desinfectar el mòbil correctament segons el tipus de feina que tinguis

Altres notícies que et poden interessar

Els telèfons mòbils s'han convertit en una eina imprescindible com a via de comunicació amb familiars, amics i companys de feina, però alhora són aparells que toquen molt sovint la cara i les mans dels usuaris i es converteixen en un focus de bacteris i virus, amb la qual cosa cal que es desinfectin correctament per evitar contagis.La revista acadèmica Germs va publicar un estudi segons el qual s'han trobat més de 17.000 bactèries als telèfons mòbils, deu vegades més que en una tassa de vàter. És per això que el Bullit Group, un fabricant de mòbils resistents, destaca la importància de la desinfecció dels aparells ara que la gent ja torna a la feina de forma presencial.Però cada professió o entorn de treball té les seves pròpies particularitats: en algunes, l'exposició a brutícia, gèrmens o substàncies nocives és més elevada, i per això requereixen una desinfecció i neteja a fons més regular, i sempre fer-ho seguint les directrius dels fabricants per tal de no danyar el dispositiu.El Bullitt Group, en associació amb el catedràtic de Microbiologia Cel·lular de la Universitat de Reading, el doctor Simon Clarke, han publicat un seguit de consells per desinfectar els dispositius segons el tipus de feina i l'ús que es fa del telèfon.Aquesta mena de feines poden donar una falsa sensació de seguretat, però l'exposició constant a altres persones i a superfícies compartides és un factor de risc per la contaminació dels telèfons mòbils.Per exemple, als repartidors se'ls aconsella deixar els seus mòbils a l'interior dels vehicles o de les butxaques sempre que sigui possible, i evitar posar-los de cara avall sobre qualsevol superfície durant el procés d'entrega. A més, també cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic després de tocar els timbres o poms de les portes.Aquestes recomanacions també serveixen per a treballadors dels sectors de la logística i la construcció.Hi ha una gran varietat de feines que es fan a casa d'altres persones, amb menor o major grau de contacte tant amb les persones com amb elements de la casa que puguin ser focus de contaminació - per exemple, els lampistes quan desbloquegen canonades. En aquest cas, es recomana reduir l'ús del telèfon personal al mínim i assegurar-se de netejar-lo, igual que les mans, abans de fer-lo servir.En aquest grup s'inclouen, per exemple, els treballadors d'emergències i sanitaris, que han de mantenir una higiene molt correcta del seu mòbil per evitar que es converteixin en transmissors d'infeccions.Un de la Universitat Ondokuz Mayis, a Turquia, publicat a la revista Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials assenyala que el 95% dels dispositius mòbils de metges i personal sanitari tenien bacteris que podien arribar a transmetre malalties greus, i que només un 10% d'aquests professionals netejaven i desinfectaven el mòbil assíduament.En aquest cas, el Bullitt Group aconsella la implementació de protocols per evitar contaminar a través dels telèfons mòbils.Pel que fa als dispositius compartits, és important netejar-lo només arribar a l'oficina i al final de la jornada de treball, i buscar maneres de fer-lo servir el menys possible: per exemple, instal·lar aplicacions que es puguin fer servir també des de l'ordinador o comprovar-les només en determinats moments de la jornada.Per altra banda, es recomana no fer servir els mòbils durant el dinar i no dur-los a àrees comunes on no siguin necessaris, com ara el menjador o els lavabos; i no col·locar-los sobre taules o escriptoris d'altres companys de feina ni permetre que algú aliè toquin o manipulin el telèfon.Un cop hagi acabat la jornada laboral, i després de netejar profundament el dispositiu, es recomana guardar-lo en un lloc segur, higiènic i tancat durant la nit. També es recomana evitar les fundes sempre que sigui possible, ja que són un element que serveix de refugi per a virus i bacteris i que, de vegades, són més difícils de netejar.

