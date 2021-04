Picabaralla entre Chenoa i un compte de fans de Rosalía a Twitter

Pq no escuchas? Yo yo misma no voy a crear nada nuevo YO pq tengo referentes igual q mucha gente...no vale sacar un titular para crear controversia. Gracias Adoro a @rosalia y lo sabe además

Aquí la entrevista https://t.co/WImnXirywm pic.twitter.com/eH3Tak3OgH — Chenoa (@Chenoa) April 8, 2021

Desde esta cuenta no se ha liado nada.

Tanto la entrevista en YouTube como la redactada por los cuarenta y la que se recoge en el tweet se dice exactamente lo mismo, no hay nada manipulado.

Muy feo echar a todos tus seguidores encima de alguien sin razón pic.twitter.com/5rbCOv0ULV — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) April 9, 2021

Unes paraules de Chenoa sobre Rosalia en una entrevista al canal de Los Prieto Flores va desfermar una picabaralla entre la cantant mallorquina i un compte de Twitter de fans de la del Baix Llobregat. @NewsRosalia , un compte que comparteix notícies, dades i rumors sobre Rosalía, va compartir l'entrevista en un tuit on afirmava que Chenoa "diu que li agrada (Rosalía) però que no ha creat res nou", amb una altra frase destacada de la mateixa cantant.Unes paraules que no van deixar indiferents als fans de Rosalía i que van acabar convertint Chenoa en trending topic, cosa que va fer que la mallorquina respongués al tuit queixant-se que "no s'hi val treure un titular per crear controvèrsia" i assegurant que "adoro a Rosalía i, a més, ho sap".La resposta de la mallorquina no va semblar satisfer ni el compte de fans de Rosalía ni altres usuaris, que continuaven dient que Chenoa "s'havia fet un embolic" a l'hora d'expressar-se. Chenoa, però, va tornar a contestar a @NewsRosalia dient: "Aquí, la que embolica les coses ets tu".Un tuit que encara va merèixer una altra resposta per part del compte de fans de Rosalía, defensant que "no havia embolicat res" i retraient a Chenoa - tot i que, aquest cop, sense citar-la directament - d'haver "llençat a tots els seus seguidors a sobre d'algú sense raó".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor