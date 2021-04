Els Premis Martí Gasull i Roig reconeixen el compromís de l'escriptor Josep Vallverdú amb el català

L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú rebrà el 19 d'abril el Premi Especial del Jurat dels VIII Premis Martí Gasull i Roig, impulsats per la Plataforma per la Llengua. Amb aquest guardó, el jurat ha volgut reconèixer la seva aportació al conjunt de la llengua catalana i la seva trajectòria literària.Al llarg de la seva vida Vallverdú ha compaginat la docència amb tota una intensa tasca de producció literària que inclou la narrativa infantil i juvenil, l'assaig i el teatre. Actualment és articulista també a NacióDigital. Membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, estudiós, conferenciant i articulista, el lleidatà és un autor prolífic que ha publicat vuit llibres de poemes, desenes de títols de narrativa per a joves, contes breus a la revista Cavall Fort i volums traduïts principalment de l'anglès, a més de diverses novel·les i llibres d'assaig al voltant, sobretot, de les Terres de Lleida. Tota l'extensa producció va fer que a partir de 1995 se'n comencés a publicar, en volums, la seva Obra Completa.La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, com ara la Creu de Sant Jordi (1988), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2000) i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (2019). També la Universitat de Lleida el va investir doctor honoris causa l'any 2004. Recentment, Josep Vallverdú ha estat nomenat Fill Predilecte de Lleida (2020).Enguany, el jurat dels premis està format per la directora general La Bressola, Eva Bertrana; l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; l'escriptora i artista Anna Moner; la productora, guionista i directora cinematogràfica Isona Passola; el periodista esportiu Joan Maria Pou, i la mare d'en Martí Gasull, Pilar Roig. També en forma part i l'encapçala el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.La gala de lliurament de la vuitena edició d'aquests premis se celebrarà el 19 d'abril al teatre Poliorama i serà retransmesa pel Canal 33. Els tres finalistes del Premi Martí Gasull i Roig són la revista Sàpiens, la companyia de telecomunicacions Parlem i el centre de producció i exhibició teatral Companyia Teatre Micalet. El guanyador serà triat a través d'una votació popular. La gent podrà votar el seu finalista preferit fins al 14 d'abril a través de la web

