Preocupació a les UCI: «Mai havíem passat d'una onada a una altra des d'un replà tan alt»

Els hospitals adverteixen que les UCI s'ompliran ràpid si els casos de Covid-19 augmenten, com es preveu que passi en els propers dies. "Partim d'una situació alta amb la previsió que vagi a pitjor la setmana que ve", afirma el coordinador covid-19 de l'Hospital de Sant Pau, Pere Domingo, a l'ACN. "Mai havíem passat d'una onada a una altra des d'un replà tan alt", coincideix el seu homòleg al Mar, Juan Pablo Horcajada, que ho atribueix a l'expansió de la variant britànica i l'aixecament de restriccions fa unes setmanes. El Mar detecta que la mitjana d'edat dels ingressos baixa, amb el 25% dels pacients a planta menors de 50 anys. Sant Pau no veu de moment grans canvis en l'edat, però sí que atén més sovint membres de la mateixa família.Hi ha 495 pacients ingressats a les UCI a Catalunya -dades actualitzades divendres-; un nombre que ha anat pujant en els darrers dies després que el 26 de març baixés a 392. En la baixada de la segona onada, s'havia arribat als 317 (23 de desembre). El pic de la tercera onada va ser l'1 de febrer, amb 731 pacients.Els professionals de l'Hospital del Mar fa unes setmanes que estan atenent entre 25 i 30 pacients en estat crític a causa del coronavirus, mentre que en el pic de la tercera onada n'hi havia uns 35 a les UCI. A l'Hospital de Sant Pau, hi ha uns 20 pacients a l'UCI, uns 30 en la tercera onada."Abans de Setmana Santa, vam veure que la davallada de pacients ingressats s'aturava i es convertia en un replà, en una situació alta", afirma el doctor Juan Pablo Horcajada a l'ACN, i continua: "Estem sorpresos perquè no baixem de la tercera onada i ara el replà comença a pujar, ja que el ritme d'ingressos supera el ritme d'altes. Aquest canvi de tendència, sumat a l'augment dels indicadors que es preveu i la mobilitat de la Setmana Santa, ens fa pensar que ja estem davant de la quarta onada"."La situació actual és que anem creixent i és especialment preocupant a les UCI. Quan un pacient hi ingressa, no hi va per dies, sinó per setmanes", fa notar el doctor Pere Domingo, que indica que l'ingrés a planta és una mica més àgil. L'hospital barceloní tenia aquest dijous 24 pacients a planta després de donar deu altes. "La diferència entre els pics i les valls havia estat més marcada entre onades. Ara, la vall entre la tercera onada i la quarta, si li volem dir així, és molt més alta", afegeix el doctor Domingo, que preveu que els casos comencin a pujar a partir de la setmana que ve.L'Hospital del Mar preveu plans de contingència per als propers dies amb dos escenaris sobre la taula. D'una banda, que la pujada d'ingressos sigui lenta i, per tant, es mantingui més o menys aquest altiplà; de l'altra, que augmentin ràpid quan es noti l'efecte de la Setmana Santa, tants de la mobilitat com de l'infradiagnòstic. "Encara que la pujada no sigui exponencial, el cúmul de pacients a les UCI serà inevitable i això pot posar els hospitals contra les cordes, amb un problema de saturació de serveis", adverteix el doctor Horcajada.El coordinador de la covid-19 a Sant Pau espera que l'augment de casos no acabi repercutint en la resta de l'activitat assistencial però assenyala que es preparen pel que pugui venir: "Si ens arriben casos, s'haurà de fer lloc i els recursos són limitats".L'objectiu dels hospitals és atendre els pacients amb covid-19 i els que necessiten cirurgia, proves o ingrés per altres motius, diu el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Mar. Aquesta ha estat una de les principals preocupacions dels centres sanitaris després de la primera onada. "Hi ha malalties que no esperen i hem d'atendre els pacients", deixa clar.Sobre l'expansió de la variant britànica, majoritària a Catalunya, el doctor Horcajada assenyala que cada vegada estan atenent més pacients entre 40 i 70 anys, incloent els que ingressen a les UCI. "La variant britànica és més transmissible i, si hi ha més contagis, hi ha més ingressos. I també sembla que és una mica més virulenta", sospesa Horcajada, que també és president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica.L'Hospital de Sant Pau ha detectat en les darreres setmanes que atén membres de la mateixa família amb més freqüència que fa uns mesos. "Abans venien dos o tres membres del mateix grup de convivència i ara pràcticament venen tots. Ens fa pensar que la variant britànica, com que és més transmissible, afecta de forma més generalitzada una casa", indica el doctor Domingo.El que sí que ha canviat respecte als darrers mesos és que els hospitals ja no reben ancians que viuen a les residències emmalaltits per la covid-19, gràcies a la vacunació massiva en aquest àmbit (92% de les persones que viuen en residències han estat vacunades amb pauta completa). "Això és un èxit de la vacunació", recalca Horcajada.El coordinador de la covid-19 al Mar assenyala que a nivell poblacional la cobertura de la vacunació és molt baixa (6,1%) i que ara com ara l'"únic que funciona són les mesures de separació social". Hi coincideix plenament Domingo, preguntat per la nova mesura del Govern, de tornar al confinament comarcal. Destaca que limitar la interacció social "té repercussió" i "s'ha vist que funciona", si bé no s'atreveix a dir si aquesta restricció serà suficient davant la previsible pujada de casos."La pandèmia no ha acabat. El virus encara té molt recorregut. La vacuna va molt lenta; serà la solució, però fins que no estigui més gent vacunada, els hospitals continuaran plens. La gent ha de tenir paciència. Necessitem la col·laboració de tothom per molt cansats que estiguin", afirma Horcajada.A diferència de les altres onades, els professionals sanitaris estan vacunats -va ser durant la tercera quan van rebre el vaccí-, però després de més d'un any, cada vegada estan més esgotats. "La vacuna ha portat al personal sanitari el benefici de perdre la por a tenir una malaltia greu i això ha tret molta tensió psicològica, però els professionals estan cansats de veure la mateixa història", lamenta Horcajada."Els professionals estan cansats, físicament i psicològica. Pagarem una factura, no sé ni com ni quan, però la pagarem, perquè és una feina extraordinàriament estressant", afirma Domingo.

