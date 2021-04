La CUP dubta de la «voluntat de negociar» de Junts

La diputada de la CUP-NCG Laia Estrada ha posat en dubte la "voluntat de negociar" de Junts de cara a una possible investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) Estrada ha lamentat que la formació de Carles Puigdemont encara no els hagi fet arribar la seva proposta de Govern un mes després que els la demanessin. "El problema és que no podem contraposar propostes perquè per un motiu que desconeixem no hi ha voluntat d'entrar en negociacions i en diàleg", s'ha queixat la diputada. D'altra banda, en relació amb el pacte amb ERC ha dit que els dos anys de marge que donen a la taula de diàleg són perquè ERC s'adoni que "no serveix de res" i es convoqui un nou referèndum unilateral.En una entrevista amb l'ACN Estrada ha explicat que mentre que cupaires i ERC ja han presentat les seves respectives propostes de model de país i de com s'ha d'encarar el conflicte polític, Junts encara no ha detallat les seves. "Nosaltres podem estar equivocats, però el que no podem fer és contraposar-ho a l'estratègia de Junts perquè no sabem quina és", ha dit la cupaire, que ha insistit que per exemple en clau nacional no comparteixen l'estratègia d'ERC, però que, com a mínim, la coneixen.Precisament en aquest punt Estrada ha demanat a Junts que si veu "insuficient" el pacte que republicans i CUP han fet de cara a la investidura "ajudin a millorar-lo". "Si el consideren insuficient des del vessant independentista, que ens ajudin a millorar-lo i fem pinça conjuntament", ha dit. Amb tot, ha lamentat que de moment no saben què proposa Junts per "corregir els errors que es van cometre en el marc de l'1-O".Estrada ha lamentat les dificultats que s'estan veient en les negociacions per a la investidura entre ERC i Junts i ha alertat que "s'està repetint" les "dinàmiques" de la darrera legislatura. "Venim d'una paràlisi i retrocés en termes socials i d'alliberament nacional, i ara veiem que tornem a tenir un enquistament", ha advertit.Segons creu, això no és el que s'espera de l'independentisme ara mateix, en plena crisi, i ha dit que precisament per això van engegar negociacions amb els dos independentistes i també amb comuns. Sobre aquests darrers, Estrada ha lamentat que "per part seva no hi havia interès" i en el cas de Junts ha assenyalat que "ha costat molt d'avançar".En relació amb l'acord amb ERC, Estrada ha remarcat que és un pacte "molt de mínims" i ha reconegut que els preocupa que Junts no pugui subscriure qüestions tan "elementals i bàsiques". "No podem entendre que els acords de mínims que hem consensuat amb ERC realment signifiquin un problema insalvable amb JxCat; no parlem del programa socialista de la CUP, parlem de qüestions molt elementals", ha subratllat.En relació amb la possibilitat d'entrar a Govern, ha apuntat que de moment no ho han descartat i que ho valoraran més endavant. Ara bé, ha avançat que si en la votació del pacte la gran majoria de la militància ja el va veure "de mínims" i amb polítiques "molt minses", veu "difícil" que les bases puguin arribar a donar suport a una eventual entrada a l'executiu amb les mateixes condicions.L'acord amb ERC també inclou el compromís de cupaires i republicans de donar marge fins al 2023 a la taula de diàleg a l'espera que doni fruits. Ara bé, Estrada ha assegurat que només li donen aquest temps no perquè els republicans els hagin "convençut" sinó per "veure si ERC ja dona per liquidat un espai que ara mateix no serveix de res".La diputada ha dit que l'objectiu és "posar un topall i un temps finit" a un espai que creu que ja s'ha demostrat que "no és útil". Estrada confia que un cop es demostri que la taula de diàleg no avança, per part d'ERC "no hi haurà cap problema" per posar-se a treballar per fer un nou referèndum unilateral d'independència.Mentre no s'acabi aquest termini, els cupaires proposen una estratègia de "confrontació" amb l'Estat a través de l'aprovació de lleis socials que puguin arribar a "desbordar" l'ordenament jurídic. Estrada ha reivindicat la "indestriabilitat" de l'eix social i el nacional i ha remarcat que com que l'Estat "no té cap voluntat política de resoldre els problemes socials", la manera de resoldre'ls a Catalunya és "la confrontació amb l'Estat".En qualsevol cas, Estrada ha subratllat la necessitat que hi hagi un espai de coordinació de l'independentisme "a tots els nivells", és a dir, Parlament, Madrid, exili i municipalisme. "La taula de diàleg important és la d'aquí", ha resumit la cupaire.En relació amb el Consell per la República, del que la CUP no forma part, els cupaires estan d'acord en debatre el seu paper ara que el mateix òrgan està obert a reformular-se, però remarquen que el més important és que hi hagi "igualtat de pes" dels diferents agents. "Si la CUP no s'hi ha sentit còmoda fins ara és perquè el plantejament ha estat més de partit que no pas d'espai de coordinació i vertebració de tot l'independentisme. Això pot canviar? Doncs perfecte, la militància tornarà a debatre si hem de participar-hi", ha resolt.

