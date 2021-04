Vitamines contra el derrotisme

La divisió dins del bloc independentista i el bloqueig polític han donat ales a un cert derrotisme en sectors sensibles del sobiranisme. L'horitzó que molts creien tenir a tocar s'ha desvetllat molt més complex del que es creia. I és lògic que sigui així si l'objectiu era tan ambiciós i el contrari un Estat disposat a tot per impedir-lo. Per combatre el pessimisme hi ha el recurs al voluntarisme. Però també l'evidència de moltes victòries.El periodista Salvador Cot, editor del digital El Món, excorresponsal de TV3 a París i exdirector de, s'ha proposat posar perspectiva a l'assumpte en un llibre de missatge antiderrotista, L'independentisme en deu victòries que tu vas fer possibles (Bruguera), que conté il·lustracions de Jordi Magrià (Bicman).Cot aplega deu èxits de la societat catalana, que comencen a Arenys de Munt, on va créixer la llavor que estendria per la Catalunya municipal les consultes populars per la independència, i les victòries electorals del sobiranisme, així com les mobilitzacions massives contra la sentència del TC. La degradació que experimenta Espanya l'1-O, amb l'actuació repressiva de l'Estat, és un gran triomf pel sobiranisme. També esmenta alguns triomfs importants que depassen l'àmbit estricte de l'independentisme, com la fi de les curses de braus a Catalunya.La darrera victòria que esmenta Cot és la del 14-F, quan el bloc republicà ultrapassa el 50% dels vots, trencant un altre mur que semblava inexpugnable. El periodista posa en context els esdeveniments dels darrers anys, en què també moltes anàlisis pessimistes queden presoneres del tacticisme del moment. Amb una mirada llarga al que ha passat, si fixem l'anàlisi a la societat catalana de fa quinze anys, la fotografia de la societat catalana ha experimentat una transformació espectacular. Per Cot, aquesta realitat no deixa marge al desànim i ha de ser el pòsit de futures victòries.

