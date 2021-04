Les primeres proves de la T-mobilitat es faran a finals de juny

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest divendres que les primeres proves pilot de la T-Mobilitat seran a finals de juny. Així ho ha dit en l'acte de presentació d'una nova campanya de l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) per reivindicar la seguretat del transport públic després de la pandèmia i recuperar la confiança dels usuaris.El projecte encadena diversos anys de retard, primer per problemes amb les empreses encarregades del projecte i ja en els darrers mesos per la irrupció de la pandèmia. En concret, des del 2016 que s'endarrereix qualsevol prova pilot. El 2017, de fet, es va intentar un impuls al projecte coincidint amb el Mobile World Congress, però es va acabar descartant. La iniciativa està en mans d'un grup d'empreses liderat per La Caixa.El nou sistema, que funcionarà via contactless, calcularà la tarifa del transport públic per distància i recurrència i no amb un preu fix en funció de les zones.

