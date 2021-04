Prendre el sol podria reduir el risc de mort per Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

L'exposició als raigs de sol pot reduir el risc de mort per Covid-19, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat d'Edimburg (Escòcia) i que ha estat publicat al British Journal of Dermatology . L'anàlisi es va repetir a Anglaterra i Itàlia amb els mateixos resultats.Per assolir aquesta conclusió, els experts van comparar totes les morts registrades per Covid-19 als Estats Units entre el gener i l'abril del 2020 amb els nivells de radiació ultravioleta de 2.474 comtats nord-americans durant el mateix període de temps. Així, van observar que les persones que viuen en àrees amb el nivell més alt d'exposició a la llum ultravioleta tenien un menor risc de morir per Covid-19 que els altres.Una explicació del menor nombre de morts és que l'exposició a la llum solar fa que la pell alliberi òxid nítric, fet que pot reduir la capacitat del coronavirus per replicar-se, com s'ha trobat en alguns estudis de laboratori .Els investigadors van tenir en compte factors associats al risc de mort com l'edat, l'origen ètnic, l'estat socioeconòmic, la densitat de població, la contaminació de l'aire, la temperatura i els nivells d'infecció en les àrees locals.Investigacions del mateix grup han demostrat també que una major exposició a la llum solar està relacionada amb una millor salut cardiovascular, amb una pressió arterial més baixa i menys atacs cardíacs. Les malalties cardíaques són un factor de risc per morir per Covid-19, pel que això també podria explicar les dades.

