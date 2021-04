VÍDEO | La dona amb el rècord Guiness de les ungles més llargues se les talla

Després de quasi 30 anys amb unes ungles superaven els 7 metres de longitud, Ayanna Williams, ha decidit tallar-se-les. Gràcies a aquesta estranya fita, Williams té el rècord Guinnes del món, tot i que després de fer-se la manicura ja no ostentarà el títol.Williams ha decidit tallar-se-les perquè li estaven provocants problemes a la seva vida quotidiana i li impedien moure's amb fluïdesa per fer determinades accions. Per poder tallar les ungles la dermatòloga ha necessitat un aparell especial, una esmoladora quirúrgica, ja que eren molt dures. Williams, assegura que la intervenció no li ha fet mal en absolut.

