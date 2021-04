País Rural celebra la llei de canvi climàtic com un «primer pas» per la valoració econòmica dels boscos

País Rural celebra que la llei del canvi climàtic constitueixi un "primer pas" a l'hora de valorar econòmicament els boscos. En un comunicat, l'associació que agrupa propietaris forestals i representants del territori assenyala que l'acord per tirar endavant aquesta norma al Congrés dels Diputats obre la porta a reconèixer els boscos com a grans absorbidors de diòxid de carboni (CO2)."El sector forestal té una importància cabdal envers el canvi climàtic i el que fins avui era un número que restava les emissions netes de gasos contaminants ara es considera un actiu de valor. Els boscos guanyen valor en la lluita contra el canvi climàtic, en la línia de l'evolució de la normativa europea", assenyala País Rural, presidida per Josep Maria Vila d'Abadal, que també va ser alcalde de Vic. L'associació també ha volgut agrair públicament la tasca de Joan Capdevila, diputat d'ERC, a l'hora d'intercedir a favor de posar en valor el paper dels boscos. "Finalment, els grups parlamentaris del Congrés han entès, gràcies a la feina de molts, la contribució del sector forestal gestionant de manera sostenible la lluita contra el canvi climàtic", remarca País Rural en el comunicat. També destaquen que aquesta tasca no és remunerada "ni pel mercat ni per les administracions públiques"."País Rural creu que aquesta feina ha de tenir un reconeixement econòmic a través de mecanismes transparents de mercat, generant valor afegit que permetrà generar riquesa al territori i, per tant, ser una contrapès al despoblament de les zones rurals", remarca l'entitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor