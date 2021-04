​Torna el «Doble res»: Luis Tosar reivindica la gastronomia en la nova campanya de Voll-Damm

Luis Tosar es posa a les ordres d'Alberto Rodríguez per protagonitzar El penedit, l'última campanya de Voll-Damm . A l'espot, la doble malta ret homenatge a la gastronomia i a totes les persones que treballen sense descans per portar a taula el millor de la terra. El repartiment del tercer lliurament de la mítica saga Doble o Res es completa amb Luis Zahera i Artur Busquets, en un curtmetratge que torna a demostrar que “no totes les cerveses són iguals”.La nova campanya de Voll-Damm torna a estar ideada pel creatiu Oriol Villar i manté l'esperit de les entregues que van dirigir Daniel Monzón i Dani de la Torre al 2016 i 2018, respectivament. No obstant, El penedit incorpora un nou factor determinant en una narració en constant tensió: els escenaris exteriors.L’equivocació d'un jove cambrer inexpert interpretat per Artur Busquets el portarà a seguir, amb pluja i fang pel mig, a un impertèrrit Tosar en un periple per diversos paratges rurals, en els quals coneixerà de primera mà la dura tasca d’avicultors, elaboradors d'oli, saliners i recol·lectors de patates i cebes. Una reivindicació dels aliments de proximitat, de les matèries primeres tractades amb el temps i les condicions òptimes. En definitiva, dels ingredients que confereixen un sabor autèntic i genuí a referents de la gastronomia tradicional, com pot ser una truita de patates.No és fins al final quan tornen a l'interior d'un restaurant per retrobar-se amb l’atemorit cambrer a qui dona vida Luis Zahera, amb el discurs après sobre les singularitats de Voll-Damm, després d’enfrontar-se amb el geni de Tosar en dues ocasions prèvies.La nova campanya de Voll-Damm ja es pot veure a la pàgina web de la doble malta: volldamm.com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor