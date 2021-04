La Lliga no troba proves de cap insult racista de Cala a Diakhaby

La Lliga ha comunicat aquest divendres que no ha trobat cap prova que demostri un insult racista del defensa del Cadis Juan Cala contra el valencianista Mouctar Diakhaby durant el partit que va enfrontar els dos equips diumenge passat.El jugador del València va acusar l'andalús d'haver-li dit "negre de merda" durant una jugada, fet que va empènyer el francès a abandonar el terreny de joc, acompanyat per la resta dels seus companys en un xoc que va estar suspès mitja hora. El jugador cadista va negar en tot moment haver utilitzat aquests termes i va assegurar que el defensa francès s'ho havia "inventat" o l'havia "entès malament".El Comitè de Competició de la RFEF va decidir obrir un expedient disciplinari dimecres passat, mentre que La Lliga va iniciar un procediment intern d'investigació per aclarir el que havia passat, tot i que finalment no ha trobat proves per acusar Cala.L'organisme que presideix Javier Tebas indica que "han estat examinats els arxius audiovisuals i digitals disponibles, s'han analitzat els àudios del partit, les imatges emeses i les difoses en les diferents xarxes socials".La competició recorda igualment que "per poder complementar l'informe" ha contractat "una empresa especialitzada que ha realitzat una anàlisi de lectura de llavis de les converses i un estudi del comportament dels jugadors".

