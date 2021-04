El Festival Clam torna a finals d'abril després de la suspensió de 2020

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya , el Clam, celebrarà al Bages una nova edició del 30 d'abril al 9 de maig en un escenari marcat per les limitacions, i després de la suspensió de 2020, però amb la força i el convenciment dels organitzadors per tirar endavant un certamen, que ara més que mai pel seu contingut social, es presenta com la pantalla reivindicativa per a la presa de consciencia pel que fa a la situació dels drets humans a casa nostra i al món com a estratègia emancipadora i de transformació social. El Clam tornarà apostant pel llenguatge cinematogràfic com a instrument i vehicle d'enriquiment, d'empoderament i de conscienciació.és mitjà oficial del Clam.Deu dies de cinema social de producció i projecció internacional, amb activitats paral·leles, conformen una ambiciosa programació que des de Navarcles, Manresa i Sant Fruitós de Bages, enguany com a seu convidada, projectarà des de l'únic certamen cinematogràfic del Bages i cap a tot el territori, un projecte que vol contribuir a la vertebració cultural del país.Aquest any, el Clam participa conjuntament amb diverses associacions i entitats manresanes vinculades al cinema i amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, amb la commemoració del 50è aniversari del rodatge de Plàcido de Luis G. Berlanga a la capital del Bages, el 125è aniversari de les projeccions pioneres a la ciutat i també del naixement del cinema a París; una programació plena de cinematografia, amb exposicions, debats i altres propostes, que sota el lema "Manresa i acció – vivint en pantalla gran", convertirà Manresa en capital cinematogràfica durant tot el 2021.També aquest any, s'ha establert un acord de col·laboració amb l'Alternativa, el Festival Independent de Barcelona, per projectar treballs realitzats al Laboratori de creació audiovisual d'impacte social en col·laboració amb la Fundació Arrels i Learning by Helping.La novetat més destacada d'aquesta edició és la creació d'un espai paral·lel de reivindicació cinematogràfica i cultural, sota la denominació de Clam Jove. En l'àmbit de la diversitat funcional i els seus col·lectius, es presenta la segona edició del Premi Insert convocat per la Fundació Ampans i que posa en valor el treball audiovisual fet per aquestes persones, com a eina d'inclusió i reivindicació.Altres activitats de caire social dins el festival, seran una taula rodona sobre la realitat cinematogràfica, el públic, i el futur de la producció audiovisual a la Catalunya Central; o la trobada de professores i professors del Bages per parlar de “Educació i Cinema”, en col·laboració amb la revista digital Aula Mèdia, Educació Mediàtica.Les condicions vigents d'aforament i horaris son la causa que les seccions oficials a concurs de curtmetratges i llargmetratges enguany es facin exclusivament en format online mitjançant la plataforma FestHome TV.La secció de pantalla oberta i les activitats paral·leles seran en format presencial i aquestes ultimes també es podran visualitzar en streaming per aquesta mateixa plataforma i xarxes socials. Assolida la normalitat, aquesta modalitat passarà a ser complementaria i no substitutòria de les sessions presencials.La programació cinematogràfica d'aquesta dissetena edició reuneix tots els requisits d'interès social i qualitat cinematogràfica que prioritza el festival. La secció oficial de curtmetratges a concurs exhibirà una dotzena de treballs, la oficial de llargmetratges a concurs presenta set pel·lícules i la de Pantalla Oberta estrenarà vuit produccions; a més dels curts i llargmetratges del Clam Jove.Tots aquests treballs han estat seleccionats d'entre els més de tres-cents inscrits, pel seu nivell cinematogràfic i valors de reivindicació, denuncia i missatge social que promou el Clam.Enguany el Premi Pere Casaldàliga, després de la seva sentida pèrdua, pren unes connotacions emotives més especials. S'atorgarà a l'Associació Lligam, Fundada l'any 1992 a Barcelona, que treballa per a la reinserció social amb l'objectiu de donar atenció residencial i socioeducativa a dones sense suport familiar o social, i en situació greu o en risc d'exclusió.La directora, guionista i productora catalana, cofundadora de l'associació de dones cineastes i de mitjans audiovisuals (CIMA), a més de vicepresidenta interina de la Acadèmia del Cinema Espanyol, rebrà el Premi d'Honor d'aquesta edició.Enguany, La seu convidada del festival serà Sant Fruitós de Bages, on a més de projectar alguns dels títols més destacats de la secció de Pantalla Oberta, es programaran actes en homenatge i memòria del cineasta Lluis Espinal, fill il·lustre d'aquesta població que fou assassinat a Bolívia l'any 1980 per defensar els drets i les llibertats dels més indefensos.Els espais de projecció augmenten, incorporant als tradicionals de les seus permanents de Manresa i Navarcles, com l'Auditori de la Plana de l'Om i l'Auditori Agustí Soler i Mas, les sales dels cinemes Bages Centre gràcies a la col·laboració amb l'ACEC i l'empresa d'espectacles Padró-Cabot.Pel que fa a la política de preus i abonaments, el Clam continua amb la seva filosofia de preus assequibles per facilitar l'accés al certamen als col·lectius més vulnerables, mitjançant un acord amb les regidories de Serveis Socials dels diferents ajuntaments, que coordinarà l'accés d'aquests col·lectius, de forma gratuïta, a les sessions del Festival.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor