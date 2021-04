FundiPau inicia una campanya per promoure el respecte a les xarxes socials

La Fundació per la Pau (Fundipau) ha impulsat una campanya per fomentar una interacció a internet "més respectuosa, creativa i positiva, lluny de la bronca, el menyspreu i els discursos d'odi". Per això, sota el lema Pacifiquem les Xarxes Socials, la plataforma ha compartit un document amb 15 propostes per a promoure un entorn digital més interessant i respectuós.A més, a la web de la campanya presenten vídeos i consells per consultar les xarxes sense escampar insults, difamacions i amenaces, que contribueixen "a la creació d'un clima de tensió que surt del món digital, però que té un impacte real i afecta la convivència".Entre els seus consells, Fundipau proposa actuar a les xarxes com ho faríem a la vida real, no escandalitzar-se per trobar gent que opina diferent, defensar les nostres idees amb arguments i no amb insults o ignorar insults i desqualificacions en lloc de sumar-s'hi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor