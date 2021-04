ATM busca recuperar la confiança de la població en l'ús del transport públic

L'Autoritat de Transport Metropolità (ATM), administracions i operadors de transport han presentat aquest divendres la campanya Un viatge segur, que pretén fer recuperar la confiança en el transport públic entre la població. Es preveu que l'operació tingui un cost aproximat de més de 250.000 euros.El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que aquesta campanya digital vol potenciar l'ús del transport sostenible perquè la ciutadania l'utilitzi "amb ganes i normalitat" i "deixi a casa el neguit". Calvet també ha comentat que actualment els percentatges de demanda del transport públic es mantenen estables entorn el 50% i el 56% respecte de les dades del 2019, abans de la pandèmia.Pere Torres, Director General de l'ATM, ha declarat que treballen amb una previsió d'impacte econòmic en disminució d'ingressos de 250 milions d'euros el 2021 i que la pèrdua del 2020 és de 407 milions. A més, segons dades de la mateixa ATM, el 15% dels qui eren usuaris habituals del transport públic abans de la pandèmia manifesten inseguretat a l'hora de tornar-ho a fer.No totes les dades són negatives, però, i Rosa Alarcón, presidenta de TMB i regidora de mobilitat a l'ajuntament de Barcelona, ha confirmat que actualment, a diferència de la major part del darrer any, a la capital catalana hi ha més ciutadans que es desplacen en transport públic que no pas en privat.D'altra banda, Calvet, ha assegurat que a finals del mes de juny es començaran les proves pilot de la T-Mobilitat, la futura targeta recarregable que es podrà validar sense contacte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor