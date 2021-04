És factible que Espanya hagi immunitzat el 70% dels adults a l'agost? Així avança la vacunació al món

Els millors de la Unió Europea

Els pitjors de la Unió Europea

Altres països del món

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va prometre aquesta setmana que el 70% de la població adulta estaria vacunada a finals d'agost . El repte és ambiciós, atesa la situació difícil que viu Europa -i la majoria del món- alhora de poder elaborar i aplicar una bona campanya de vacunació massiva. El pla a l'estat espanyol i a Catalunya avança lentament, sota l'amenaça de rebre dosis insuficients , i per les dificultats detectades amb la vacuna d'AstraZeneca. Espanya ja ha immunitzat 9,8 milions de persones (un 14,5% amb almenys una dosi, un 9,8% amb el vaccí complet) i se situa lleugerament per sobre de la mitjana europea.Les xifres de la Comissió Europea són d'un 5,75% de vacunats amb totes les dosis possibles, un 14,18% de persones que han rebut almenys una dosi i un total de 88 milions de persones vacunades. Molt pocs països europeus se situen per sobre i les expectatives per seguir administrant dosis a un bon ritme són altes, per bé que persisteixen interrogants. Per aconseguir l'objectiu del govern espanyol, que confia que el 70% de la població estigui immunitzada contra la Covid-19 a finals d'estiu, cal que el ritme de vacunació assoleixi les 300.000 dosis diàries. Ara mateix se situa a les 209.000 dosis al dia. Sánchez, en un discurs triomfalista, assegurava dimarts que l'estat espanyol es troba entre els principals estats en executar de manera més eficient els plans de vacunació. Les dades, però, estan condicionades per la quadratura del cercle: la confluència entre el ritme de vacunació, l'accés al total de la població i la capacitat per poder pagar i disposar, sense aturador, de qualsevol vacuna (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen). La vacuna russa Sputnik encara no té l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament (EMA).Hi ha diversos països que superen Espanya en el nombre de població que ja ha rebut totes les dosis de la vacuna completa i més d'una desena ho fan amb el nombre total de vacunes administrades (almenys una dosi de qualsevol vaccí), però l'estat espanyol sí que és un dels països millor situats de la Unió Europea. El millor del món és, sense cap mena de dubte, Israel, encara que la Xina afirmi que hagi administrat més de 155 bilions de vacunes (una dada sense verificar pels organismes internacionals). Posem en perspectiva les dades exposades per Sánchez amb les d'arreu del món.El país dirigit per Víktor Orbán ha estat el més rupturista de la Unió Europea a l'hora d'administrar vacunes als seus ciutadans. Tot i que les xifres són les més elevades de la Comissió Europea, Hongria ha comprat i fet servir tant la vacuna russa com la xinesa. Totes dues no han estat aprovades encara per l'EMA.Total de dosis administrades: 3,82 milionsAlmenys una dosis de vacuna (% de població total): 27,28%Població amb la vacuna completa (% de població total): 11,66%El canceller austríac Sebastian Kurz s'ha desmarcat explícitament de l'estratègia de vacunació de la Unió Europea. El govern va tancar un pacte unilateral amb Israel per comprar vacunes el març i aquesta setmana han comprat més d'un milió de dosis de la vacuna russa. Kurz assegura que la implementaran si la UE acaba per no aprovar la seva administració.Total de dosis administrades: 1,95 milionsAlmenys una dosi de vacuna (% de població total): 15,52%Població amb la vacuna completa (% de població total): 6,10%El pla de vacunació alemany és un dels més eficients del món. Alemanya ha permès que els lands puguin comprar vacunes "que no formin part de la cartera oficial del govern central". Fins i tot s'ha explorar la via russa de l'Sputnik. Sempre, però, amb l'aprovació de l'EMA. Això els ha permès que en només tres dies hagin passat d'aplicar 268.000 dosis diàries a 380.000 dosis diàries. És el pla més eficient d'Europa, amb expectatives de creixement molt altes.Total de dosis administrades: 17 milionsAlmenys una dosi de vacuna (% de població total): 14,57%Població amb la vacuna completa (% de població total): 5,77%Una de les úniques potències que no ha produït una vacuna pròpia contra el coronavirus. Es veu molt afectada pel lent ritme de vacunació, però té plans per a una gran acceleració. L'anunci estrella ha estat l'inici de la fabricació de dosis de Pfizer per al territori francès i per a tota la Unió Europea. Les previsions de l'executiu són les de fabricar 250 milions de fàrmacs a finals d'any. Aquesta setmana ja han decidit inocular dosis d'altres vacunes als que havien rebut la primera d'AstraZeneca i han habilitat fins a 35 espais gegants de vacunació massiva.Total de dosis administrades: 13,16 milionsAlmenys una dosi de vacuna (% de població total): 14,41%Població amb la vacuna completa (% de població total): 4,9%El pla de vacunació italià està molt més definit que l'espanyol. Aquesta mateixa setmana el govern ha aprovat que les empreses podran administrar vacunes als seus treballadors als llocs de feina. Encara no hi ha data, però, de quan es podrà iniciar. Itàlia, però, es troba en situació similar a Espanya: des de l'1 d'abril cau en picat l'aplicació diària de vacunes, a l'espera de rebre noves fornades de fàrmacs, ja comprats. El màxim històric ha estat 245.000 dosis administrades en un dia, lluny de les 300.000 que vol aplicar Espanya de cara a l'estiu.Total de dosis administrades: 12 milionsAlmenys una dosi de vacuna (% de població total): 13,58%Població amb la vacuna completa (% de població total): 6,13%Van ser els últims en començar a administrar vacunes contra la Covid-19 i el seu ritme segueix a cotes molt baixes. Des del febrer es mantenen en una mitjana de 35.000 dosis administrades al dia, amb una immensa irregularitat. L'aturada d'AstraZeneca i els errors de càlculs a l'hora de comprar lots els ha afectat des del primer moment. El govern holandès és més ambiciós que el de Sánchez (amb només un quart de la població total d'Espanya) i espera tenir tota la població adulta vacunada al juliol.Total de dosis administrades: 2,38 milionsAlmenys una dosi de vacuna (% de població total): 9,58%Població amb la vacuna completa (% de població total): 4%Un conjunt de països de la Unió Europea es van enfrontar amb la Comissió perquè consideraven que hi havia un repartiment desigual de les vacunes. Un d'ells va ser Croàcia, que avui dia pateix les condicions d'un pla de vacunació que segueix coix. Lluny de les expectatives espanyoles, tot i tenir només 4 milions de persones al país, el 2 d'abril es va aprovar l'enviament d'un extra de vacunes a Zagreb per avançar el ritme estancat de vacunació. La intenció és que s'arribi, com a màxim, al 45% de la població vacunada al juny.Total de dosis administrades: 533.409Almenys una dosi de vacuna (% de població total): 10,45%Població amb la vacuna completa (% de població total): 2,46%Un dels països més rics del Pròxim Orient és el més eficient de tota la regió en administració de vacunes, gràcies a la seva alta capacitat econòmica per aconseguir fàrmacs. El seu pla radica en dos eixos: utilitzar totes les vacunes possibles (incloses la russa i la xinesa), i administrar una dosi a tots els majors de 18 anys. A més, l'emirat destina totes les infraestructures privades i públiques possibles per a dur a terme la campanya de vacunació. Una mobilització que, a Espanya, està molt lluny d'aconseguir-se.Total de dosis administrades: 8,89 milionsAlmenys una dosis de vacuna (% de població total): 35,19%Població amb la vacuna completa (% de població total): 22,12%Els britànics són un dels països més ambiciosos del món a l'hora d'administrar vacunes des de l'inici del pla. Són els únics que han aconseguit immunitzar gairebé un 50% dels ciutadans amb una dosi, com a mínim, de la vacuna (encara que en el total no arriben ni al 10%). Esperen assolir un ritme molt superior. El Regne Unit està molt per sobre de les expectatives del govern de Sánchez per diversos motius: el control de la producció d'AstraZeneca, la inversió massiva de professionals per poder vacunar i la decisió d'aplicar mínimes restriccions d'edat.Total de dosis administrades: 38 milionsAlmenys una dosis de vacuna (% de població total): 46,85%Població amb la vacuna completa (% de població total): 8,97%La potència mundial del món occidental ha fet servir tota la seva maquinària per revertir el fracàs absolut que va suposar la poca efectivitat a l'hora de contenir el virus. Més de 550.000 persones han mort per Covid-19 al país, però el ritme de vacunacions diàries és immensa gràcies a una inversió estratosfèrica: primer en la producció i, ara, en la vacunació. Joe Biden va prometre que en els seus primers 100 dies de presidència s'injectarien 100 milions de dosis. Les previsions actuals apunten que duplicarà la xifra, amb 200 milions de dosis.Total de dosis administrades: 174,88 milionsAlmenys una dosis de vacuna (% de població total): 33,5%Població amb la vacuna completa (% de població total): 19,8%El país a la frontera de l'Himàlaia és l'estat asiàtic amb el ritme de població vacunada més gran de tot el continent. En només una setmana, el 61% de la població ja estava vacunada. Aquestes xifres són insòlites per diversos factors: un interès polític de l'Índia, que va atorgar 600.000 dosis gratuïtes (el país té 730.000 habitants) per contrarestar la influència de la Xina; una potentíssima cadena de conservació en fred; i milers de voluntaris no sanitaris que es van encarregar de transportar i repartir els vaccins. El primer ministre del Buthan és metge i ha gestionat la pandèmia des del primer moment amb mesures restrictives i de gran eficiència.Total de dosis administrades: 472.139Almenys una dosis de vacuna (% de població total): 61%Població amb la vacuna completa (% de població total): No hi ha dades oficialsÉs el país amb el major percentatge de població vacunada de tot el món. Els 6 milions d'habitants d'Israel han aconseguit la immunitat col·lectiva i un 75% de les persones que hi viuen ja tenen totes les dosis inoculades. L'administració del país va executar a la perfecció la preparació de la compra de les vacunes, la distribució un cop van arribar i la prioritat per administrar-la a les franges d'edat de major risc. Ho van completar de manera ràpida i amb èxit. Israel ja viu en una normalitat relativa i assessora altres països, entre ells diversos estats de la Unió Europea.Total de dosis administrades: 10,22 milionsAlmenys una dosis de vacuna (% de població total): 61,18%Població amb la vacuna completa (% de població total): 56.7%

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor