Ramos corregeix la pancarta gegant al centre de Barcelona

Ara sí, Sergio Ramos i Amazon Prime han corregit la pancarta gegant al centre de Barcelona que promociona la seva sèrie documental a la plataforma. L'1 d'abril va aparèixer el cartell a la cruïlla entre la Gran Via i el Passeig de Gràcia on es podia llegir, amb una falta greu, "Ganes de que em torneu a veure". El correcte (tal com està escrit actualment) és "ganes que em torneu a veure".Ramos i Amazon van voler respondre Joan Laporta, qui va col·locar una pancarta gegant a tocar de l'estadi Santiago Bernabéu en plena campanya per a la presidència del Barça on es podia llegir el missatge, en castellà, "ganas de volver a veros". Una setmana després, el cartell corregeix l'errada inicial i, a sota, una frase irònica fent-ne broma: "Ara sí, ens veiem sens(e) falta".La primera part del documental, amb molt males crítiques professionals, se centrava en la vida personal del capità del Reial Madrid i explicava la seva experiència per afrontar una lesió que el va apartar del terreny de joc. Aquesta segona tirada de capítols explica el retorn del central a la disciplina de l'equip blanc, com afronta l'esclat de la pandèmia de coronavirus i l'èxit de l'equip en guanyar la Lliga de l'any passat.

