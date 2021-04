Trasplanten el cor d'un pacient el mateix dia que neix el seu fill

L'Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha trasplantat un cor a un pacient el mateix dia que neix el seu primer fill. Els fets van ocórrer el passat març i tots dos es troben en perfectes condicions.L'home de 39 anys es trobava amb la seva dona a la sala de maternitat de l'hospital, mentre el seu primer fill estava a punt de néixer. En aquell moment, va rebre una trucada dels seus cardiòlegs comunicant-li que des de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) els havien avisat que hi havia una donació compatible i que ell era el candidat indicat a trasplantar."La veritat és que se'ns van ajuntar dos moments molt especials que feia molt de temps que esperàvem. Em va costar uns minuts prendre la decisió perquè implicava perdrem el naixement del meu primer fill. No obstant això, en menys d'una hora m'estaven preparant per a la intervenció. Quan vaig entrar a quiròfan encara no havia estat pare, vaig parlar amb la meva dona per videotrucada i ens vam desitjar sort. Quan vaig despertar vaig tenir una doble satisfacció", afirma el pacient a Europa Press.La dona i flamant mare explica que "cada un es va enfrontar al seu moment per separat però amb l'alegria de saber que tot anava a anar bé". "Jo no podia creure que després de 10 anys anéssim a rebre el més meravellós de la nostra vida al mateix temps que l'home rebia la vida que necessitava. El nostre fill Samuel arriba amb un cor sota del braç per al seu pare", assenyala.

