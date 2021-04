Els ulls d'un peix obliguen a canviar els llibres de text

La xarxa de nervis que connecten els ulls amb el cervell va evolucionar 100 milions d'anys abans que el que es creia, després que hagi estat identificada en peixos ancestrals fa almenys 450 milions d'anys. Un descobriment que obligarà a canviar els llibres de text, tal com explica un dels membres de l'equip d'investigació Ingo Braasch, professor assistent en el Departament de Biologia Integrativa de la Facultat de Ciències Naturals de la Universitat de Michigan State."És la primera vegada que un dels nostres estudis literalment obliga a canviar el llibre de text amb el qual estic ensenyant", explica en un comunicant Braasch. El treball, publicat a la revista Science, suposa tota una revelació, ja que implica que aquest tipus de connexió ull-cervell és anterior als animals que viuen a la terra.La teoria que hi havia fins ara, sostenia que aquesta connexió s'havia desenvolupat primer en les criatures terrestres i, des d'allà, es va traslladar als humans, on els científics creuen que ajuda amb la percepció de profunditat i visió 3D. El treball no només té implicacions en com s'ha explicat fins ara el fet, sinó que també és important per a la investigació mèdica futura.El peix en qüestió que ha permès fer el descobriment és el peix gar, una varietat dels lepisosteiforme. Ha evolucionat més lentament que el peix zebra (que és el model que s'utilitza per investigar) i fa que sigui més similar a l'últim ancestre comú compartit per peixos i humans. Aquestes similituds podrien convertir aquest peix en un poderós model animal per als estudis de salut, raó per la qual Braasch i el seu equip estan treballant per a comprendre millor la biologia i la genètica dels gars.En un peix zebra, cada ull té un nervi que el connecta amb el costat oposat del cervell. Un nervi connecta l'ull esquerre amb l'hemisferi dret del cervell i un altre nervi connecta amb el seu ull dret amb el costat esquerre del seu cervell. Els altres peixos més "antics", funcionen de manera diferent. Tenen el que s'anomena "projeccions visuals ipsilaterals o bilaterals". Cada ull té dues connexions nervioses, una a cada costat del cervell, que és també el que tenen els humans.

