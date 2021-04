Inspecció de Treball regularitza la situació laboral d'unes 30.000 treballadores de la llar a tot l'Estat

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha regularitzat la situació laboral de prop de 30.000 empleades de la llar durant la primera fase de la campanya inspectora que va acabar el 31 de març, segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social. El cos ha enviat 47.749 cartes a ocupadors alertant que estaven pagant salaris per sota de l'SMI i s'estalviaven les cotitzacions a la Seguretat Social. Gràcies a aquesta mesura, 28.904 treballadores de la llar han vist actualitzats els seus salaris i cotitzacions, cosa que es tradueix en un increment de 5,5 milions d'euros al mes en cotitzacions i un augment de salaris mensual de 6,5 milions d'euros. El Ministeri assegura que s'ha aplicat l'SMI en el 60% dels casos comunicats.La primera fase de la campanya es dirigia a les persones ocupadores, oferint assistència tècnica i informació perquè procedissin a la regularització dels salaris per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) així com les cotitzacions a la Seguretat Social. Ara, s'activarà una segona fase d'actuació inspectora amb l'enviament de més cartes i abordant la regularització definitiva d'"aquells casos que persisteixin en errors o irregularitats", indica el Ministeri.L'objectiu de la Inspecció de Treball ha estat que la remuneració i la base de cotització d'aquest col·lectiu "altament feminitzat i precaritzat" s'ajusti a la quantia actualment marcada, és a dir de 950 euros en 14 pagues si es treballa a temps complet. Per jornada per hores el salari mínim ha de ser de 7,43 euros l'hora.En aquest sentit, en el 97,5% dels casos regularitzats s'ha apujat el salari declarat i només el 15% ha reduït la jornada. D'altra banda, s'ha posat també el seu focus en la lluita contra l'economia irregular, donant prioritat a les denúncies presentades i comunicacions rebudes a la bústia de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Per procedir a la regularització de salari i cotitzacions de les treballadores de la llar, el titular de la llar familiar ha de comunicar a la Seguretat Social el salari real actual des de l'1 de gener de 2021, que en cap cas podrà ser inferior a l'SMI vigent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor